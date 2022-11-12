У Донецькій області мобілізовані та кадирівці влаштували збройну сутичку: є поранені

Фото: У Донецькій області мобілізовані та кадирівці влаштували збройну сутичку (Getty Images)

Моральний дух російських окупантів перебуває на вкрай низьку рівні. Всередині армії РФ дедалі частіше виникають сутички між угрупованнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.