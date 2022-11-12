ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Донецькій області мобілізовані та кадирівці влаштували збройну сутичку: є поранені

Новость на русском →
Субота 12 листопада 2022 07:50
У Донецькій області мобілізовані та кадирівці влаштували збройну сутичку: є поранені Фото: У Донецькій області мобілізовані та кадирівці влаштували збройну сутичку (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Моральний дух російських окупантів перебуває на вкрай низьку рівні. Всередині армії РФ дедалі частіше виникають сутички між угрупованнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Напружені взаємини, які потім переростають у збройний конфлікт, фіксуються між мобілізованими військовослужбовцями та кадирівцями.

"Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб", - зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення ЗСУ правобережної частини Херсонської області стало черговою катастрофою для військової кампанії Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Ви не сховаєтесь. Зеленський дав пораду росіянам на правому березі Дніпра
Ви не сховаєтесь. Зеленський дав пораду росіянам на правому березі Дніпра
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі