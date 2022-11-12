В Донецкой области мобилизованные и кадыровцы устроили вооруженную стычку: есть раненые

Фото: В Донецкой области мобилизованные и кадыровцы устроили вооруженную стычку (Getty Images)

Моральный дух российских оккупантов находится на крайне низком уровне. Внутри армии РФ все чаще возникают стычки между группировками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.