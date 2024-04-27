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В Донецькій області кубинські найманці ліквідували командира російського полку, - АТЕШ

Фото: найманці з Куби вбили свого командира через знущання (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Кубинські найманці, що воюють на Покровському напрямку в Донецькій області, ліквідували свого командира 428 мотострілецького полку за принизливе ставлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агент руху зі штабу угруповання військ "Центр" ЗС РФ зазначив, що причиною "страти" стали регулярні приниження, побої та "конфіскація" зарплат у гастарбайтерів з Латинської Америки.

Безпосередні виконавці "страти", вже етаповані до Ростовської області РФ. Командування полку звернулося до Генштабу з проханням про заміну іноземних найманців на російських солдатів.

Партизани додали, що час від часу у ворожій армії виникають такі ситуації, але вони не стають публічними.

Ситуація на окупованих територіях

За даними партизанського руху, росіяни перекидають техніку для ремонту на теренах тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, в окупованому Джанкої відбуваються постійні ротації військових агресора. Один з мобілізаційних рейдів загарбники провели у велике мусульманське свято Ураза-байрам.

А в тимчасово окупованому Маріуполі окупанти змінюють місця дислокації для уникнення атак ЗСУ.

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