В Донецькій області кубинські найманці ліквідували командира російського полку, - АТЕШ

Агент руху зі штабу угруповання військ "Центр" ЗС РФ зазначив, що причиною "страти" стали регулярні приниження, побої та "конфіскація" зарплат у гастарбайтерів з Латинської Америки.

Безпосередні виконавці "страти", вже етаповані до Ростовської області РФ. Командування полку звернулося до Генштабу з проханням про заміну іноземних найманців на російських солдатів.

Партизани додали, що час від часу у ворожій армії виникають такі ситуації, але вони не стають публічними.