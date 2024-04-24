Росіяни змінюють місця дислокації техніки у Маріуполі, щоб уникнути ударів ЗСУ, - АТЕШ

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники змінюють місця дислокації своєї техніки, щоб уникнути ударів українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ"

"Окупанти роблять спроби розміщуватися у житлових будинках, лікарнях і школах, що створює загрозу для мирного населення і демонструє їхнє нелюдське ставлення до цивільних", - зазначили партизани.

Зокрема, росіяни намагаються розмішуватись у будинках, лікарнях і школах, прикриваючись цивільними.

"Агенти "АТЕШ" ведуть постійне спостереження за всім, що відбувається в Маріуполі. Є інформація, що ЗС РФ почали переміщувати свої підрозділи по місту, намагаючись уникнути ударів з боку Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Вибухи у Маріуполі 24 квітня

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі в ніч проти 24 квітня пролунала затяжна серія вибухів. Вони лунали на околицях міста, ймовірно, що їх епіцентром став Маріупольський район.

Пізніше стало відомо, що наслідком вибухів у Маріуполі стали удари по базах загарбників.

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, шість влучань було зафіксовано в селі Бабах-Тарама по базуванню окупантів.

"На зараз відомо про одного 200-го окупанта та не менш 15 поранених. Всі - особи офіцерського складу", - додав він.

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