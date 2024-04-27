В Донецкой области кубинские наемники ликвидировали командира российского полка, - АТЕШ

Кубинские наемники, воюющие на Покровском направлении в Донецкой области, ликвидировали своего командира 428 мотострелкового полка за унизительное отношение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Агент движения из штаба группировки войск "Центр" ВС РФ отметил, что причиной "казни" стали регулярные унижения, побои и "конфискация" зарплат у гастарбайтеров из Латинской Америки.
Непосредственные исполнители "казни", уже этапированы в Ростовскую область РФ. Командование полка обратилось в Генштаб с просьбой о замене иностранных наемников на российских солдат.
Партизаны добавили, что время от времени во вражеской армии возникают такие ситуации, но они не становятся публичными.
По данным партизанского движения, россияне перебрасывают технику для ремонта на территории временно оккупированного Крыма.
В частности, в оккупированном Джанкое происходят регулярные ротации военных агрессора. Один из мобилизационных рейдов захватчики провели в большой мусульманский праздник Ураза-байрам.
А во временно оккупированном Мариуполе оккупанты меняют места дислокации во избежание атак ВСУ.
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