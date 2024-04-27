В Донецкой области кубинские наемники ликвидировали командира российского полка, - АТЕШ

Агент движения из штаба группировки войск "Центр" ВС РФ отметил, что причиной "казни" стали регулярные унижения, побои и "конфискация" зарплат у гастарбайтеров из Латинской Америки.

Непосредственные исполнители "казни", уже этапированы в Ростовскую область РФ. Командование полка обратилось в Генштаб с просьбой о замене иностранных наемников на российских солдат.

Партизаны добавили, что время от времени во вражеской армии возникают такие ситуации, но они не становятся публичными.