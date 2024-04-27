RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области кубинские наемники ликвидировали командира российского полка, - АТЕШ

Фото: наемники из Кубы убили своего командира из-за издевательств (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кубинские наемники, воюющие на Покровском направлении в Донецкой области, ликвидировали своего командира 428 мотострелкового полка за унизительное отношение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агент движения из штаба группировки войск "Центр" ВС РФ отметил, что причиной "казни" стали регулярные унижения, побои и "конфискация" зарплат у гастарбайтеров из Латинской Америки.

Непосредственные исполнители "казни", уже этапированы в Ростовскую область РФ. Командование полка обратилось в Генштаб с просьбой о замене иностранных наемников на российских солдат.

Партизаны добавили, что время от времени во вражеской армии возникают такие ситуации, но они не становятся публичными.

Ситуация на оккупированных территориях

По данным партизанского движения, россияне перебрасывают технику для ремонта на территории временно оккупированного Крыма.

В частности, в оккупированном Джанкое происходят регулярные ротации военных агрессора. Один из мобилизационных рейдов захватчики провели в большой мусульманский праздник Ураза-байрам.

А во временно оккупированном Мариуполе оккупанты меняют места дислокации во избежание атак ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины