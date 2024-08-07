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У Донецькій області евакуйовують дітей з майже 30 населених пунктів: скільки встигли вивезти

Фото: у Донецькій області евакуйовують дітей (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донеччини. Протягом минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Як зазначають у відомстві, до евакуації з Лиманської, Іллінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Селидівської та Курахівської територіальних громад залучені 20 евакуаційних груп поліції та ДСНС.

"Виїзд дітей відбувається виключно на броньованому транспорті з забезпеченням спеціального захисту - шоломів та бронежилетів", - зауважують в МВС. 

Повідомляється, що евакуація дітей відбувається виключно за згодою батьків або інших законних представників та за супроводження хоча б одного з батьків (це право можна передати іншому родичу чи органам опіки). 

"Упродовж минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною. Загалом підлягають евакуації 2462 сім'ї з 3903 дітьми", - йдеться в повідомленні.

Евакуація дітей

Напередодні ми повідомляли, що через постійні обстріли в Донецькій області примусово евакуювали ще 744 дитини та їх сім'ї з понад 10 населених пунктів.

Раніше Національна поліція України показала, як проходить евакуація з Торецька.

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Донецька областьЕвакуаціяВійна Росії проти УкраїниДіти