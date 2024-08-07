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В Донецкой области эвакуируют детей из почти 30 населенных пунктов: сколько успели вывезти

Фото: в Донецкой области эвакуируют детей (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Продолжается эвакуация детей из 28 населённых пунктов Донбасса. За прошедшие сутки с опасных территорий выехали 372 семьи с 481 ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечают в ведомстве, в эвакуацию из Лиманской, Ильиновской, Мирноградской, Гродовской, Новогродовской, Селидовской и Кураховской территориальных общин привлечены 20 эвакуационных групп полиции и ГСЧС.

"Выезд детей происходит исключительно на бронированном транспорте с обеспечением специальной защиты - шлемов и бронежилетов", - отмечают в МВД.

Сообщается, что эвакуация детей происходит исключительно с согласия родителей или других законных представителей и за сопровождение хотя бы одного родителя (это право можно передать другому родственнику или органам опеки).

"За прошедшие сутки из опасных территорий выехали 372 семьи с 481 ребенком. В общей сложности подлежат эвакуации 2462 семьи с 3903 детьми", - говорится в сообщении.

Эвакуация детей

Накануне мы сообщали, что из-за постоянных обстрелов в Донецкой области принудительно эвакуировали еще 744 ребенка и их семьи из более чем 10 населенных пунктов.

Ранее Национальная полиция Украины показала, как проходит эвакуация из Торецка.

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