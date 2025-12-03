Військово-технічні заняття в технікумах

У Донецькому гірничоелектромеханічному технікумі окупанти проводять військово-технічні заняття для студентів.

Підлітків вчать поводитися з муляжами автоматів, накладати турнікети, розбирати та збирати зброю, працювати з дронами та виконувати базові тактичні дії.

Формально це подається як "проєкт за підтримки Росмолодьспорту" і "розвиток молоді", проте по суті виходить за рамки освітнього процесу.

Системна мілітаризація молоді

За даними ЦНС, подібні навчання проводяться щонайменше у восьми технікумах на окупованих територіях Донбасу.

Куратори отримують вказівки формувати "ядро майбутніх інструкторів" з числа найбільш дисциплінованих студентів.

Аналітики зазначають, що такі заходи створюють довгостроковий мобілізаційний резерв, починаючи з 15-17 років, і є частиною системної мілітаризації регіону.

Політизація освітніх закладів

Використання псевдогромадських формувань, таких як "дружинники", дає змогу окупантам впроваджувати військову дисципліну та риторику "внутрішнього фронту" без прямої відповідальності за навчання.

Підліткам нав'язують присутність зброї та військові навички, формуючи в них відчуття "нормальності" військового середовища.

Освітній процес на окупованих територіях Донбасу перетворюється на інструмент підготовки молоді до участі в силових операціях.

Ці заходи мають системний характер, підривають зміст навчання та створюють контрольований мобілізаційний резерв для довгострокових цілей Росії.