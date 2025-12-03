В Донбассе оккупационные структуры превращают образовательные учреждения в центры военной подготовки подростков, маскируя занятия под "развитие молодежи".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.
В Донецком горноэлектромеханическом техникуме оккупанты проводят военно-технические занятия для студентов.
Подростков учат обращаться с муляжами автоматов, накладывать турникеты, разбирать и собирать оружие, работать с дронами и выполнять базовые тактические действия.
Формально это подается как "проект при поддержке Росмолодежи" и "развитие молодежи", однако по сути выходит за рамки образовательного процесса.
По данным ЦНС, подобные учения проводятся минимум в восьми техникумах на оккупированных территориях Донбасса.
Кураторы получают указания формировать "ядро будущих инструкторов" из числа наиболее дисциплинированных студентов.
Аналитики отмечают, что такие мероприятия создают долгосрочный мобилизационный резерв, начиная с 15–17 лет, и являются частью системной милитаризации региона.
Использование псевдообщественных формирований, таких как "дружинники", позволяет оккупантам внедрять военную дисциплину и риторику "внутреннего фронта" без прямой ответственности за обучение.
Подросткам навязывают присутствие оружия и военные навыки, формируя у них чувство "нормальности" военной среды.
Образовательный процесс на оккупированных территориях Донбасса превращается в инструмент подготовки молодежи к участию в силовых операциях.
Эти меры носят системный характер, подрывают содержание обучения и создают контролируемый мобилизационный резерв для долгосрочных целей России.
