Главная » Новости » Война в Украине

Донецких подростков интенсивно готовят к войне, - ЦНС

Украина, Донецк, Среда 03 декабря 2025 04:31
Донецких подростков интенсивно готовят к войне, - ЦНС Фото: дети в российской военной форме (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Донбассе оккупационные структуры превращают образовательные учреждения в центры военной подготовки подростков, маскируя занятия под "развитие молодежи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Военно-технические занятия в техникумах

В Донецком горноэлектромеханическом техникуме оккупанты проводят военно-технические занятия для студентов.

Подростков учат обращаться с муляжами автоматов, накладывать турникеты, разбирать и собирать оружие, работать с дронами и выполнять базовые тактические действия.

Формально это подается как "проект при поддержке Росмолодежи" и "развитие молодежи", однако по сути выходит за рамки образовательного процесса.

Системная милитаризация молодежи

По данным ЦНС, подобные учения проводятся минимум в восьми техникумах на оккупированных территориях Донбасса.

Кураторы получают указания формировать "ядро будущих инструкторов" из числа наиболее дисциплинированных студентов.

Аналитики отмечают, что такие мероприятия создают долгосрочный мобилизационный резерв, начиная с 15–17 лет, и являются частью системной милитаризации региона.

Политизация образовательных учреждений

Использование псевдообщественных формирований, таких как "дружинники", позволяет оккупантам внедрять военную дисциплину и риторику "внутреннего фронта" без прямой ответственности за обучение.

Подросткам навязывают присутствие оружия и военные навыки, формируя у них чувство "нормальности" военной среды.

Образовательный процесс на оккупированных территориях Донбасса превращается в инструмент подготовки молодежи к участию в силовых операциях.

Эти меры носят системный характер, подрывают содержание обучения и создают контролируемый мобилизационный резерв для долгосрочных целей России.

Напоминаем, что на оккупированных районах Луганщины и Донетчины фиксируется рост числа бездомных собак, и обострившаяся ситуация уже приводит к тому, что агрессивные стаи нападают на людей среди дня, представляя реальную угрозу для безопасности местных жителей.

Отметим, что на захваченной части Луганской области усиливается кризис базовых коммунальных услуг: людям не хватает воды и отопления, а любые попытки самостоятельно наладить минимальные удобства оккупационные структуры используют как основание для новых штрафов.

