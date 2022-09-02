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В Донецке прогремел взрыв: в одном из районов заметили дым

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Донецк, Пятница 02 сентября 2022 17:23
В Донецке прогремел взрыв: в одном из районов заметили дым Фото: в Донецке 2 сентября прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Донецке сегодня, 2 сентября, прогремел мощный взрыв. Местные жители заметили дым в одном из районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных, взрыв прогремел в Калининском районе в восточной части Донецка. В оккупированном городе, вероятно, вспыхнул пожар, поскольку жители заметили дым.

Напомним, 23 августа в центре Донецка слышали взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" по зданию так называемой администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

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