В Донецке прогремел взрыв: в одном из районов заметили дым

В оккупированном Донецке сегодня, 2 сентября, прогремел мощный взрыв. Местные жители заметили дым в одном из районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных, взрыв прогремел в Калининском районе в восточной части Донецка. В оккупированном городе, вероятно, вспыхнул пожар, поскольку жители заметили дым.