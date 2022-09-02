В Донецке прогремел взрыв: в одном из районов заметили дым
Фото: в Донецке 2 сентября прогремел взрыв (Getty Images)
В оккупированном Донецке сегодня, 2 сентября, прогремел мощный взрыв. Местные жители заметили дым в одном из районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По словам местных, взрыв прогремел в Калининском районе в восточной части Донецка. В оккупированном городе, вероятно, вспыхнул пожар, поскольку жители заметили дым.
Напомним, 23 августа в центре Донецка слышали взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" по зданию так называемой администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
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