У Донецьку пролунав вибух: в одному з районів помітили дим

В окупованому Донецьку сьогодні, 2 вересня, пролунав потужний вибух. Місцеві жителі помітили дим в одному з районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих, вибух пролунав у Калінінському районі у східній частині Донецька. В окупованому місті, ймовірно, спалахнула пожежа, оскільки жителі помітили дим.