У Донецьку пролунав вибух: в одному з районів помітили дим
Фото: у Донецьку 2 вересня пролунав вибух (Getty Images)
В окупованому Донецьку сьогодні, 2 вересня, пролунав потужний вибух. Місцеві жителі помітили дим в одному з районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За словами місцевих, вибух пролунав у Калінінському районі у східній частині Донецька. В окупованому місті, ймовірно, спалахнула пожежа, оскільки жителі помітили дим.
Нагадаємо, 23 серпня у центрі Донецька чули вибухи. Окупанти заявили про "приліт" по будівлі так званої адміністрації ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
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