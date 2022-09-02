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У Донецьку пролунав вибух: в одному з районів помітили дим

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Донецьк, П'ятниця 02 вересня 2022 17:23
У Донецьку пролунав вибух: в одному з районів помітили дим Фото: у Донецьку 2 вересня пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Донецьку сьогодні, 2 вересня, пролунав потужний вибух. Місцеві жителі помітили дим в одному з районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих, вибух пролунав у Калінінському районі у східній частині Донецька. В окупованому місті, ймовірно, спалахнула пожежа, оскільки жителі помітили дим.

Нагадаємо, 23 серпня у центрі Донецька чули вибухи. Окупанти заявили про "приліт" по будівлі так званої адміністрації ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

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Донецьк Пожежа Вибух
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