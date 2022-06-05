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В Донецьку після обстрілів не працює пропагандистське телебачення

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Україна, Неділя 05 червня 2022 22:35
В Донецьку після обстрілів не працює пропагандистське телебачення Фото: в Донецьку після обстрілів не працює пропагандистське телебачення (freepik)
Автор: Євгеній Прокопенко

Після недавніх обстрілів у Донецьку та на теритроії окупованої частини області припинило роботу пропагандистське телебачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Телебачення немає через пошкодження обстрілом, який знов влаштували самі окпанти, аби звинуватити ЗСУ в обстрілах "мирних мешканців". Такий собі постріл вже не в ногу, а аккуратно в мозок російсько-донецької пропаганди. Була пропаганда і нема пропаганди", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, увечері 4 червня 2022 року центральна частина окупованого Донецька піддалася артилерійському обстрілу. У місті спалахнули масштабні пожежі.

Поряд з цим, роскомнагляд заблокував державну платформу збору коштів для України United24 та низку ЗМІ.

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