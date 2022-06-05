Роскомнадзор заблокировал платформу United24 и некоторые СМИ
Фото: пропаганда РФ (gettyimages)
Роскомнадзор заблокировал государственную платформу сбора средств для Украины United24 и ряд СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роскомсвобода.
Среди них - "Ґрати", Forklog, Leopolis.news, PaySpace Magazine.
Среди заблокированных сайтов также зеркала проектов Радио Свобода и издания "Слідство.інфо".
Напомним, парламент Молдовы принял закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой. Одна из его статей запрещает трансляцию телепрограмм и фильмов военного содержания, произведенных в странах, которые не ратифицировали конвенцию о трансграничном телевидении. Россия эту конвенцию не ратифицировала.
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