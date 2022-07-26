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В Донецке начался крупный пожар на нефтебазе после взрыва

Новина українською →
Донецк, Вторник 26 июля 2022 06:33
В Донецке начался крупный пожар на нефтебазе после взрыва Фото: пожар в Донецке (t.me/chp_donetsk_vdnr)
Автор: Артур Родивилов

В оккупированном Донецке начался крупный пожар после взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Утверждается, что нефтебаза загорелась после удара ВСУ.

"Огонь от пожара видно в нескольких районах Донецка, а пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

В ВСУ подтвердили удар в Донецке.

Напомним, Вооруженные силы Украины с конца июня уничтожили 14 военных баз и складов вооружений в тылу российских войск. Речь идет об ударах в 5-75 км от фронта.

В частности, ранее в Одесской ОВА заявили, что украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.

Также сообщалось об уничтожении пункта управления Росгвардии под Херсоном.

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