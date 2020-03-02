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Бойовики в ОРДО примусово вилучають нерухомість у місцевих жителів, - розвідка

Новини » Суспільство     02.03.2020 - 12:57
Бойовики в ОРДО примусово вилучають нерухомість у місцевих жителів, - розвідка
Фото: бойовики на Донбасі (youtube.com.vicenews)

Адміністрації бойовиків не перешкоджають незаконним діям

В окупованому Донецьку бойовики примусово вилучають об'єкти нерухомості в громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначили в ГУР, бойовики аргументують примусове вилучення нерухомості "потребами мобілізації".

"Мешканці тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях продовжують страждати від свавілля командування російсько-окупаційних військ. Зокрема, в Донецьку з аргументацією "для потреб мобілізації" у громадян примусово вилучають об'єкти нерухомого майна для розміщення "підрозділів силових структур", - повідомили в українській розвідці.

Крім цього російські найманці, які прибули для ротації підрозділів, займають тимчасово незаселені будинки місцевих жителів. Також зафіксовані випадки обстрілу особистого автотранспорту мирних жителів.

"Російські окупаційні адміністрації при цьому не вживають жодних заходів для припинення зазначених злочинних дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 березня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу сім українських військових отримали поранення, один загинув.

Також повідомлялося, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації фіксує порушення домовленостей з розміщення військової техніки на Донбасі з боку незаконних збройних формувань Росії. Зокрема, бойовики з порушенням розміщують танки і артилерію.

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Новини України ДонецькДонбасрозвідкабойовики
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