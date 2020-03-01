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Боевики нарушают договоренности о размещении техники на Донбассе, - СЦКК

Новости » Происшествия     01.03.2020 - 14:18
Боевики нарушают договоренности о размещении техники на Донбассе, - СЦКК
Фото: российские танки (mil.ru)

Наблюдатели фиксируют размещенные с нарушением танки и артиллерию боевиков

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации фиксирует нарушения договоренностей по размещению военной техники на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Так, по данным ежедневного отчета ОБСЕ от 29 февраля, вблизи оккупированного населенного пункта Шимшиновка зафиксировано 5 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 1 противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", а на учебном полигоне вблизи Бугаевки 6 буксируваних гаубиц Д-30 "Лягушка" и 4 противотанковых орудия МТ-12 "Рапира", которые были размещены с нарушением линий отвода.

Кроме того, на вышеуказанных полигонах были замечены 18 танков Т-64, 3 танка Т-72 и 9 единиц Т-72Б, а также 2 буксированных миномета ПМ-38, которые были размещены за линиями отвода, но за пределами мест хранения.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз создают опасность для гражданского населения и демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей", - говорится в заявлении штаба.

Напомним, ранее сообщалось, что после полуночи 1 марта пророссийские боевики из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и автоматического гранатомета обстреляли позиции ООС в районе населенного пункта Пески. В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

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