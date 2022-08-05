В Донецке горит железнодорожный вокзал. Оккупанты говорят, из-за обстрела

Во временно оккупированном Донецке произошел пожар в здании железнодорожного вокзала в Киевском районе города.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Очевидцы публикуют видео с места событий.
Фэйковая "администрация" города заявила, что пожар произошел в результате обстрела.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинские военные освободили Мазановку в Славянском районе Донецкой области.
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