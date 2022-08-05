В Донецке горит железнодорожный вокзал. Оккупанты говорят, из-за обстрела

Во временно оккупированном Донецке произошел пожар в здании железнодорожного вокзала в Киевском районе города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасс а ".

Фэйковая "администрация" города заявила, что пожар произошел в результате обстрела.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинские военные освободили Мазановку в Славянском районе Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram