У Донецьку горить залізничний вокзал. Окупанти кажуть, через обстріл

У тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа в будівлі залізничного вокзалу у Київському районі міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
Очевидці публікують відео з місця подій.
Фейкова "адміністрація" міста заявила, що пожежа сталася внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українські військові звільнили Мазанівку у Слов'янському районі Донецької області.
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