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В Донецке горит железнодорожный вокзал. Оккупанты говорят, из-за обстрела

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 14:50
В Донецке горит железнодорожный вокзал. Оккупанты говорят, из-за обстрела Фото: в Донецке горит железнодорожный вокзал (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Донецке произошел пожар в здании железнодорожного вокзала в Киевском районе города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Очевидцы публикуют видео с места событий.

Фэйковая "администрация" города заявила, что пожар произошел в результате обстрела.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинские военные освободили Мазановку в Славянском районе Донецкой области.

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Украина Российская Федерация Донецк
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