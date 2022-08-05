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У Донецьку горить залізничний вокзал. Окупанти кажуть, через обстріл

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П'ятниця 05 серпня 2022 14:50
У Донецьку горить залізничний вокзал. Окупанти кажуть, через обстріл Фото: у Донецьку горить залізничний вокзал (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

У тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа в будівлі залізничного вокзалу у Київському районі міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Очевидці публікують відео з місця подій.

Фейкова "адміністрація" міста заявила, що пожежа сталася внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українські військові звільнили Мазанівку у Слов'янському районі Донецької області.

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