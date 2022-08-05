У Донецьку горить залізничний вокзал. Окупанти кажуть, через обстріл

Фото: у Донецьку горить залізничний вокзал (кадр з відео)

У тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа в будівлі залізничного вокзалу у Київському районі міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".