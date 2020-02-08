В Донецке боевик расстрелял четверых человек и застрелился

В оккупированном Донецке сотрудник так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР" убил четверых человек, после чего застрелился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сообщается, что инцидент произошел в поселке Чулковка на окраине Донецка. Трое из четверых убитых были сотрудниками "Министерства внутренних дел ДНР"

"Они отмечали "День следственных органов МВД ДНР" в кафе. Представитель "МГБ" тоже был выходцем из "органов внутренних дел". В ходе празднования между ним и знакомыми из "МВД" возник конфликт. "МГБшник" расстрелял их и водителя такси из автомата Калашникова, а после этого совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

На данный момент подконтрольные "ДНР" СМИ об инциденте не сообщают.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что на Донбассе из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались 6 боевиков. Также сообщалось, что боевики осуществляют дополнительное минирование вдоль линии соприкосновения.

Также РБК-Украина писало, что военные контрразведчики Службы безопасности Украины совместно со сводной группой разминирования Нацгвардии предотвратили вероятный теракт в Донецкой области. Теракт мог привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и военных.