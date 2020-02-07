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Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт на Донбассе

Новости » Общество     07.02.2020 - 13:30
Украинские спецслужбы предотвратили возможный теракт на Донбассе
Фото: найденная РПГ-22 (facebook.com/pressjfo.news)

Теракт мог привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и военных

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины совместно со сводной группой разминирования Нацгвардии предотвратили вероятный теракт в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что вблизи Славянска была обнаружена боевая реактивная противотанковая граната РПГ-22, которая была спрятана в кустах возле трассы М03.

"Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто" (реактивная противотанковая граната). На взведения и стрельбу по данному средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно", - сообщили в ООС.

Отмечается, что данная диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, так как автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове задержали боевика самопровозглашенной "Луганской народной республики", который планировал теракты в метро и на автовокзалах.

Также сообщалось, что в суд передали обвинительный акт по делу террористического акта под Волновахой Донецкой области, который произошел 13 января 2015 года. Тогда погибли 12 мирных жителей.

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