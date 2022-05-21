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Донецкая область сокращает комендантский час: названа дата

Фото: Донецкая область сокращает комендантский час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Донецкой области сокращают продолжительность комендантского часа. С 23 мая он будет действовать с 21:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"Только что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 21:00 до 05:00", - написал Кириленко.

В свою очередь он призвал всех соблюдать установленные правила, поскольку это вопрос личной и общественной безопасности.

Правила комендантского часа

Отметим, на территории, где введен комендантский час, запрещается пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Также в комендантский час необходимо соблюдать правила светомаскировки.

Без пропусков во время комендантского часа на улицах и в других общественных местах разрешено пребывание и движение транспортных средств ВСУ,Госспецтрансслужбы, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, СБУ, ДФС, ДМС, ГСЧС, а также транспортным средствам специализированного назначения, которые выполняют неотложное служебное задание, при условии включения специальных световых сигнальных устройств.

Напомним, вчера на территории Николаевской области также изменили продолжительность комендантского часа.

Подробнее о том, где и какое время комендантского часа установлено - в материале РБК-Украина.

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Донецкая областьКомендантский час