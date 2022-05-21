Донецька область скорочує комендантську годину: названа дата

"Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00", - написав Кириленко.

Своєю чергою він закликав всіх дотримуватися встановлених правил, оскільки це питання особистої та громадської безпеки.

Правила комендантської години

Зазначимо, на території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Також в комендантську годину необхідно дотримуватися правил світломаскування.

Без перепусток під час комендантської години на вулицях та в інших громадських місцях дозволено перебування та рух транспортних засобів ЗСУ, Держспецтрансслужби, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС, а також транспортним засобам спеціалізованого призначення, які виконують невідкладне службове завдання, за умови ввімкнення спеціальних світлових сигнальних пристроїв.

Нагадаємо, від учора на території Миколаївської області також змінили тривалість комендантської години.

Докладніше про те, де і який час комендантської години встановлено - у матеріалі РБК-Україна.

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