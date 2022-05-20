Не выходи из дома. Где и как работает комендантский час в Украине (точное время)

Комендантский час в Украине введен из-за военного положения, которое действует по всей стране. В каждой области время комендантского часа устанавливают и регулируют местные власти.

Подробнее о том, где и какое время комендантского часа установлено - в материале РБК-Украина ниже.

Комендантский час: время по областям

Киев - с 23:00 до 05:00.

Винницкая область - с 23:00 до 05:00.

Волынская область - с 23:00 до 06:00.

Днепропетровская область - с 23:00 до 05:00.

Донецкая область - с 20:00 до 5:00.

Житомирская область - с 23:00 до 5:00.

Закарпатская область - нет.

Запорожская область - с 22:00 до 5:00.

Ивано-Франковская область - с 23:00 до 5:00.

Киевская область - с 23:00 до 05:00.

Кировоградская область - с 22:00 до 06:00.

Луганская область - с 20:00 до 5:00.

Львовская область - с 23:00 до 05:00.

Николаевская область - с 22:00 до 06:00.

Одесская область - с 22:00 до 05:00.

Полтавская область - с 22:00 до 05:00.

Ровенская область - с 23:00 до 5:00.

Сумская область - с 22:00 до 05:00.

Тернопольская область - с 23:00 до 5:00.

Харьковская область - с 21:00 до 06:00.

Херсонская область - зависит от района (с 22:00 до 6:00, с 21:00 до 5:00, с 21:00 до 6:00, с 20:00 до 5:00).

Хмельницкая область - с 23:00 до 05:00.

Черкасская область - с 23:00 до 5:00.

Черниговская область - с 21:00 до 05:00.

Черновицкая область - с 23:00 до 5:00.

Что запрещено в комендантский час

На время действия комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Отметим, за нарушение комендатского часа украинцам готовят штрафы. Так, в Раду подан законопроект, которым предлается штрафовать на 170-340 гривен за нарушение ограничений. А вот за нарушение комендантского часа, совершенное в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы), предлагают наказывать штрафов в размере от 1700 до 3400 гривен.