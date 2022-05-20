Не выходи из дома. Где и как работает комендантский час в Украине (точное время)
Комендантский час в Украине введен из-за военного положения, которое действует по всей стране. В каждой области время комендантского часа устанавливают и регулируют местные власти.
Подробнее о том, где и какое время комендантского часа установлено - в материале РБК-Украина ниже.
Комендантский час: время по областям
- Киев - с 23:00 до 05:00.
- Винницкая область - с 23:00 до 05:00.
- Волынская область - с 23:00 до 06:00.
- Днепропетровская область - с 23:00 до 05:00.
- Донецкая область - с 20:00 до 5:00.
- Житомирская область - с 23:00 до 5:00.
- Закарпатская область - нет.
- Запорожская область - с 22:00 до 5:00.
- Ивано-Франковская область - с 23:00 до 5:00.
- Киевская область - с 23:00 до 05:00.
- Кировоградская область - с 22:00 до 06:00.
- Луганская область - с 20:00 до 5:00.
- Львовская область - с 23:00 до 05:00.
- Николаевская область - с 22:00 до 06:00.
- Одесская область - с 22:00 до 05:00.
- Полтавская область - с 22:00 до 05:00.
- Ровенская область - с 23:00 до 5:00.
- Сумская область - с 22:00 до 05:00.
- Тернопольская область - с 23:00 до 5:00.
- Харьковская область - с 21:00 до 06:00.
- Херсонская область - зависит от района (с 22:00 до 6:00, с 21:00 до 5:00, с 21:00 до 6:00, с 20:00 до 5:00).
- Хмельницкая область - с 23:00 до 05:00.
- Черкасская область - с 23:00 до 5:00.
- Черниговская область - с 21:00 до 05:00.
- Черновицкая область - с 23:00 до 5:00.
Что запрещено в комендантский час
На время действия комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Отметим, за нарушение комендатского часа украинцам готовят штрафы. Так, в Раду подан законопроект, которым предлается штрафовать на 170-340 гривен за нарушение ограничений. А вот за нарушение комендантского часа, совершенное в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы), предлагают наказывать штрафов в размере от 1700 до 3400 гривен.