В Николаевской области изменено время комендантского часа
Фото: порт Николаева (wikimedia.org)
С 20 мая на территории Николаевской области вводится комендантский час с 22:00 до 06:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА.
"Придерживайтесь правил комендантского часа. А также - не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - сообщили в областной администрации.
Нгагажаємо, в Николаеве кафе и ресторанам разрешат продавать алкоголь. Но купить алкогольные напитки смогут не все.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.