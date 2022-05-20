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В Николаевской области изменено время комендантского часа

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Украина, Пятница 20 мая 2022 21:08
В Николаевской области изменено время комендантского часа Фото: порт Николаева (wikimedia.org)
Автор: Евгений Прокопенко

С 20 мая на территории Николаевской области вводится комендантский час с 22:00 до 06:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА.

"Придерживайтесь правил комендантского часа. А также - не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - сообщили в областной администрации.

Нгагажаємо, в Николаеве кафе и ресторанам разрешат продавать алкоголь. Но купить алкогольные напитки смогут не все.

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