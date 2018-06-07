Вчера вечером фильтровальная станция была обесточена

Донецкая фильтровальная станция снова остановилась из-за обстрелов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Вода Донбасса".

"6 июня в 21:35 в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция. В настоящее время согласовывается возможность вывоза сменного персонала, который находится на фильтровальной станции двое суток", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что Донецкая фильтровальная станция может остановить работу из-за обстрелов. В частности, в связи с постоянными обстрелами в районе ДФС руководство компании совместно с миссией ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. По словам главы наблюдательной ОБСЕ Эртурула Апакана, в районе Донецкой фильтровальной станции на Донбассе не прекращаются нарушения режима прекращения огня.