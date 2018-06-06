Донецкая фильтровальная станция может остановить работу из-за обстрелов

СММ ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) не исключают остановку Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в связи с непрерывными обстрелами. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Twitter.

"В связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, руководство совместно с СММ ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.

КП #Вода_Донбасу: у зв'язку з постійними обстрілами в р-ні Донецької фільтрувальної станції, керівництво спільно з @OSCE_SMM вирішили залишити зміну працівників ще на добу. Можлива зупинка фільтрувальної станції до врегулювання ситуації. — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 6, 2018

Напомним, по словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, в районе Донецкой фильтровальной станции на Донбассе не прекращаются нарушения режима прекращения огня. Кроме того, на подъездных к станции дорогах миссией были обнаружены взрывные устройства.

