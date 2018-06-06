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Донецкая фильтровальная станция может остановить работу из-за обстрелов

НовостиОбщество    06.06.2018 - 20:40
Фото: Донецкая фильтровальная станция (twitter/UNICEF_UA)
Фото: Донецкая фильтровальная станция (twitter/UNICEF_UA)

СММ ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) не исключают остановку Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в связи с непрерывными обстрелами. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Twitter.

"В связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, руководство совместно с СММ ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, в районе Донецкой фильтровальной станции на Донбассе не прекращаются нарушения режима прекращения огня. Кроме того, на подъездных к станции дорогах миссией были обнаружены взрывные устройства. 
 

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Теги публикации: Донбасс, ДФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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