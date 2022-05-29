ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Донесите правду об этой войне: Резников призвал НАТО проявить себя лидером

Новина українською →
Воскресенье 29 мая 2022 15:04
Донесите правду об этой войне: Резников призвал НАТО проявить себя лидером Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Сергей Пышкин

Мир должен признать Россию страной, которая спонсирует и осуществляет терроризм против других государств. Странам НАТО нужно противостоять российской пропаганде, чтобы донести правду до своих народов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аканут министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Весь цивилизованный мир должен признать Россию государством, которое спонсирует и осуществляет терроризм, совершает геноцид против украинского народа. Я также призываю членов Парламентской ассамблеи НАТО быть лидерами, донести правду об этой войне своему народу. Остановите российскую пропаганду!",- пишет Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы Офиса президента Алексея Подоляка, внесение России в список стран, которые поддерживают терроризм - сделают невозможной продажу ее энергоносителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Украина Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада