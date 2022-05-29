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Донесіть правду про цю війну: Резніков закликав НАТО проявити себе лідером

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Неділя 29 травня 2022 15:04
Донесіть правду про цю війну: Резніков закликав НАТО проявити себе лідером Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Сергій Пишкін

Світ повинен визнати Росію країною, яка спонсорує й здійснює тероризм проти інших держав. Країнам НАТО потрібно протистояти російській пропаганді, аби донести правду до своїх народів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-аканут міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Весь цивілізований світ має визнати Росію як державу, яка спонсорує та здійснює тероризм, здійснює геноцид проти українського народу. Я також закликаю членів Парламентській асамблеї НАТО бути лідерами, донести правду про цю війну до свого народу. Зупиніть російську пропаганду!", - пише Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника голови Офісу президента Олексія Подоляка, внесення Росії до списку країн, які підтримують тероризм - унеможливлять продаж її енергоносіїв.

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