На Донеччині військовий продавав зброю: вдома у нього знайшли 500 дронів

Згідно з даними слідства, військовий у листопаді минулого року обміняв незаконно придбаний переносний зенітно-ракетний комплекс на безпілотник для його подальшого перепродажу.

У січні цього року затриманий намагався продати два кулемети за 175 тисяч гривень, проте його було затримано під час спроби збуту.

Під час проведення слідчих дій озброєння було вилучено і зараз проводяться заходи для передачі ПЗРК та двох кулеметів до ЗСУ.

Також за місцем проживання зловмисника вилучили 549 дронів, 277 акумуляторів до них та інше спецобладнання. Крім того, вилучено понад 80 кг вибухової речовини, майже 2,5 тисячі електродетонаторів, мобільний телефон, ноутбук і 74 тисячі доларів.

Фото: військовий на Донеччині намагався продати зброю (dbr.gov.ua)

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, придбання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу). Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.