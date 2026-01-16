RU

В Донецкой области военный продавал оружие: дома у него нашли 500 дронов

Фото: за два пулемета задержанный военный хотел получить 175 тысяч гривен (dbr.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Государственное бюро расследований разоблачило командира отделения взвода одной из воинских частей в Донецкой области на незаконной продаже оружия и хранении дома сотен дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГБР.

Согласно данным следствия, военный в ноябре прошлого года обменял незаконно приобретенный переносной зенитно-ракетный комплекс на беспилотник для его дальнейшей перепродажи.

В январе этого года задержанный пытался продать два пулемета за 175 тысяч гривен, однако был задержан при попытке сбыта.

Во время проведения следственных действий вооружение было изъято и сейчас проводятся мероприятия для передачи ПЗРК и двух пулеметов в ВСУ.

Также по месту жительства злоумышленника изъяли 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним и другое спецоборудование. Кроме того, изъято более 80 кг взрывчатого вещества, почти 2,5 тысячи электродетонаторов, мобильный телефон, ноутбук и 74 тысячи долларов.

 

Фото: военный в Донецкой области пытался продать оружие (dbr.gov.ua)

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Другие задержания ГБР

Напомним, в одной из воинских частей в Донецкой области правоохранители разоблачили преступную группу, которая присвоила более 47 млн гривен, выделенных на закупку дронов.

Кроме того, ГБР задержало руководителя финансово-экономической службы одной из военных бригад. Он присвоил почти 10 млн гривен, предназначенные для выплат военным.

