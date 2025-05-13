На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Евакуація з Донецької області

Варто нагадати, що Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення бойових дій. Зокрема, евакуаційні поїзди доправляють місцевих у безпечні регіони України.

Зокрема, у лютому у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з 12 населених пунктів Шахівської громади.

Наприкінці березня у регіоні також було розширено зону примусової евакуації:

Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади;

місто Білицьке, селища Водяне та Чернігівка, села Світле та Шевченко Добропільської громади;

села Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади;

селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.

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