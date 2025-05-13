В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Эвакуация из Донецкой области

Стоит напомнить, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления боевых действий. В частности, эвакуационные поезда доставляют местных в безопасные регионы Украины.

В частности, в феврале в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады.

В конце марта в регионе также была расширена зона принудительной эвакуации:

Краснополье, Матяшево и Новогришино Криворожской громады;

город Белицкое, поселки Водяное и Черниговка, села Светлое и Шевченко Добропольской громады;

села Куртовка, Кондратовка и Осиково Дружковской громады;

поселка Новоселовка и села Шандриголовое Лиманской громады.

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