В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из восьми населенных пунктов Дружковской громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу донецкой ОВА Вадима Филашкина.
По его словам, сейчас продолжается эвакуация из наиболее опасных для проживания громад. Было принято решение об эвакуации 79 детей, сейчас Донецкая ОГА направила это решение на согласование в военное командование и Координационный штаб.
"Приняли решение о принудительной эвакуации 79 детей из 8 населенных пунктов Дружковской громады", - написал Филашкин.
Откуда будут эвакуировать:
Стоит напомнить, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления боевых действий. В частности, эвакуационные поезда доставляют местных в безопасные регионы Украины.
В частности, в феврале в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из 12 населенных пунктов Шаховской громады.
В конце марта в регионе также была расширена зона принудительной эвакуации:
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