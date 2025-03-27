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У Донецькій області розширили обов'язкову зону евакуації сімей з дітьми

Четвер 27 березня 2025 21:24
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У Донецькій області розширили обов'язкову зону евакуації сімей з дітьми Ілюстративне фото: у Донецькій області розширили зону евакуації сімей з дітьми (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Донецькій області було розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна

За його даними, тепер в зону евакуації у примусовий спосіб дітей з їх батьками або іншими законними представниками входять такі населені пункти:

  • Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади;
  • місто Білицьке, селища Водяне та Чернігівка, села Світле та Шевченко Добропільської громади;
  • села Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади;
  • селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.

Філашкін уточнив, що у цих населених пунктах наразі проживає близько 500 дітей

"Почастішали ворожі обстріли, жертвами яких стають діти. Тому маємо посилити зусилля на всіх рівнях для того, аби вберегти їх Ворог не припиняє ударів по всій лінії фронту та відносно тиловим громадам, страждають і гинуть діти", - написав він.

Евакуація з Донецької області

Раніше ми писали про те, що Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення бойових дій. Зокрема, евакуаційні поїзди доправляють місцевих у безпечні регіони України.

Також ми писали про те, що за даними місцевої влади, окупанти перебувають за 2 км від міста Мирноград Покровського району, там поліцейські закликали жителів евакуюватися.

Також у лютому у Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з їх батьками з 12 населених пунктів Шахівської громади.

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