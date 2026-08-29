Дрон попал в авто "Укрпочты" под Краматорском: Смелянский показал видео
Российский дрон возле Краматорска ударил по магистральной машине Укрпочты. Водитель выжил, а стоимость около 500 уничтоженных посылок компания компенсирует клиентам.
Об этом заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Детали атаки и состояние водителя
В результате вражеского удара автомобиль был поражен, однако водитель Сергей остался жив.
По словам Смилянского, сотрудник компании уже находится в безопасности.
"Главное, что водитель Сергей жив и уже в безопасности. Он получил акубаротравму и ему оказывается вся необходимая помощь", - сообщил глава "Укрпочты".
Компенсация за уничтоженные посылки
Из-за попадания дрона было уничтожено ориентировочно полтысячи отправлений.
Компания обещает полностью возместить ущерб людям.
Потери - около 500 посылок.
Решение - "Укрпочта" безусловно компенсирует их стоимость клиентам.
Работа в регионе - компания продолжает работать и поддерживать жителей Донбасса.
Удары РФ по "Укрпочте"
Напомним, россияне постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру почтового оператора в прифронтовых областях.
Так, 25 августа 2026 враг дважды попал по отделению и транспорту "Укрпочты" в городе Мена Черниговской области, из-за чего от здания почти ничего не осталось.
Кроме того, 16 августа 2026 года российский дрон ударил по помещению почты в Краматорске Донецкой области. В результате той атаки погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения.