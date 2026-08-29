Дрон попал в авто "Укрпочты" под Краматорском: Смелянский показал видео

Российский дрон возле Краматорска ударил по магистральной машине Укрпочты. Водитель выжил, а стоимость около 500 уничтоженных посылок компания компенсирует клиентам.

Об этом заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

"Главное, что водитель Сергей жив и уже в безопасности. Он получил акубаротравму и ему оказывается вся необходимая помощь", - сообщил глава "Укрпочты".

По словам Смилянского, сотрудник компании уже находится в безопасности.

В результате вражеского удара автомобиль был поражен, однако водитель Сергей остался жив.

Удары РФ по "Укрпочте"

Напомним, россияне постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру почтового оператора в прифронтовых областях.

Так, 25 августа 2026 враг дважды попал по отделению и транспорту "Укрпочты" в городе Мена Черниговской области, из-за чего от здания почти ничего не осталось.

Кроме того, 16 августа 2026 года российский дрон ударил по помещению почты в Краматорске Донецкой области. В результате той атаки погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения.