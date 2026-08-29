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Дрон попал в авто "Укрпочты" под Краматорском: Смелянский показал видео

15:15 29.08.2026 Сб
2 мин
Около пятисот отправлений сгорели
aimg Сергей Козачук
Дрон попал в авто "Укрпочты" под Краматорском: Смелянский показал видео Фото: российский дрон уничтожил автомобиль "Укрпочты" с посылками (facebook.com/ukrposhta)
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Российский дрон возле Краматорска ударил по магистральной машине Укрпочты. Водитель выжил, а стоимость около 500 уничтоженных посылок компания компенсирует клиентам.

Об этом заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Детали атаки и состояние водителя

В результате вражеского удара автомобиль был поражен, однако водитель Сергей остался жив.

По словам Смилянского, сотрудник компании уже находится в безопасности.

"Главное, что водитель Сергей жив и уже в безопасности. Он получил акубаротравму и ему оказывается вся необходимая помощь", - сообщил глава "Укрпочты".

Компенсация за уничтоженные посылки

Из-за попадания дрона было уничтожено ориентировочно полтысячи отправлений.

Компания обещает полностью возместить ущерб людям.

Потери - около 500 посылок.

Решение - "Укрпочта" безусловно компенсирует их стоимость клиентам.

Работа в регионе - компания продолжает работать и поддерживать жителей Донбасса.

Удары РФ по "Укрпочте"

Напомним, россияне постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру почтового оператора в прифронтовых областях.

Так, 25 августа 2026 враг дважды попал по отделению и транспорту "Укрпочты" в городе Мена Черниговской области, из-за чего от здания почти ничего не осталось.

Кроме того, 16 августа 2026 года российский дрон ударил по помещению почты в Краматорске Донецкой области. В результате той атаки погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения.

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