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В Донецкой области оккупанты ранили еще девятерых гражданских

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Донецкая область, Вторник 06 декабря 2022 08:40
В Донецкой области оккупанты ранили еще девятерых гражданских Фото: в Донецкой области оккупанты ранили еще девятерых гражданских (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. Вследствие обстрелов за сутки ранения получили 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 5 декабря россияне ранили 9 гражданских в Донецкой области: 4 в Ивановском, 3 в Бахмуте, 1 в Максимилианивке и 1 в Торецке", - рассказал он.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1237 человек, еще 2691 гражданский был ранен. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера в результате обстрелов Донецкой области местные жители жаловались на проблемы со светом. В ряде населенных пунктов исчезла электроэнергия.

Кроме того, вчера во временно оккупированном Донецке дважды прогремели взрывы. Первые - были слышны утром, еще одна волна - под вечер.

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