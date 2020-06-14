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На Донбасі загорівся ліс у сірій зоні, при гасінні знайшли набої та міну

Новини » Надзвичайні події     14.06.2020 - 12:27
На Донбасі загорівся ліс у сірій зоні, при гасінні знайшли набої та міну
Фото: у Луганській області горить лісова підстилка (dsns.gov.ua)

До ліквідації наслідків залучили саперів

У так званій сірій зоні в Луганській області загорівся ліс. При гасінні пожежі були знайдені патрони і міна, тому до робіт залучили саперів.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що напередодні надійшло повідомлення про загоряння сухої трави та лісової підстилки в сірій зоні в районі села Оріхове-Донецьке Новоайдарського району. Пожежа була локалізована на площі 10 гектарів.

"До гасіння залучалися 84 особи і 17 одиниць техніки, з них від ДСНС 48 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки, у тому числі два піротехнічних відділення, які вилучили 55 вибухонебезпечних предметів (54 патрони 7,62 мм та 1 мінометна міна 82 мм)", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 14 червня відкритого вогню не спостерігається, проводиться чергування.

Нагадаємо, в середині травня українські рятувальники загасили всі осередки лісових пожеж у Чорнобильській зоні, які тривали понад місяць.

Зазначимо, згідно з даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з початку 2020 року на пожежах в країні загинули вже понад 700 українців.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Донбаспожежалес
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