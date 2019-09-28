ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе зафиксированы около 10 нарушений тишины

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 13:21
На Донбассе зафиксированы около 10 нарушений тишины
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава подразделений ООС нет

С начала субботы, 28 сентября, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, боевики продолжают нарушать минские договоренности и применяют при обстрелах запрещенное вооружение. Оккупанты четыре раза применяли минометы 82-го калибра при обстреле Новолуганского.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования с гранатометов различных систем и стрелкового вооружения обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Водяное и Павлополь.

"По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток в результате вражеских прицельных обстрелов нет", - добавили в ведомстве.

Карта ООС

Ситуация на Донбассе по состоянию на 28 сентября 2019

Напомним, ранее сообщалось, что 28 сентября позиции подразделений Объединенных сил в районе Новолуганского попали под минометный обстрел российских наемников. Боевики выпустили 4 мины по укранським военным. Факты нарушения минских соглашений были задокументированы и переданы наблюдателям ОБСЕ.

Добавим, в Министерстве внутренних дел рассказали детали гибели украинского военного на Донбассе в субботу, 27 сентября. По данным ведомства, 38-летний старший лейтенант Александр Маркив погиб от пулевого ранения в лицо.

На Донбассе во время обстрела военный получил смертельное ранение Россия поставляет на Донбасс поврежденные снаряды, - разведка
Новости Украины ДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь