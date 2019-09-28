На Донбассе зафиксированы около 10 нарушений тишины

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава подразделений ООС нет

С начала субботы, 28 сентября, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, боевики продолжают нарушать минские договоренности и применяют при обстрелах запрещенное вооружение. Оккупанты четыре раза применяли минометы 82-го калибра при обстреле Новолуганского.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования с гранатометов различных систем и стрелкового вооружения обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Марьинка, Лебединское, Водяное и Павлополь.

"По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток в результате вражеских прицельных обстрелов нет", - добавили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 28 сентября 2019

Напомним, ранее сообщалось, что 28 сентября позиции подразделений Объединенных сил в районе Новолуганского попали под минометный обстрел российских наемников. Боевики выпустили 4 мины по укранським военным. Факты нарушения минских соглашений были задокументированы и переданы наблюдателям ОБСЕ.

Добавим, в Министерстве внутренних дел рассказали детали гибели украинского военного на Донбассе в субботу, 27 сентября. По данным ведомства, 38-летний старший лейтенант Александр Маркив погиб от пулевого ранения в лицо.