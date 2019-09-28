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Боевики на Донбассе из минометов обстреляли Новолуганское

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 11:12
Боевики на Донбассе из минометов обстреляли Новолуганское
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Оккупанты выпустили 4 мины калибра 82 мм

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) зафиксировала минометный обстрел позиций подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным украинской стороны СЦКК, российско-оккупационные войска в субботу, 28 сентября, вопреки минским договоренностям, выпустили 4 мины из минометов 82-го калибра по украинским позициям вблизи Новолуганского.

Также случаи применения российскими наемниками минометов были зафиксированы 26 сентября вблизи Луганского и Новолуганского. Тогда боевики в общем выпустили по позициям украинских военных 31 мину разного калибра.

"Украинская сторона СЦКК проинформировала об инцидентах представителей СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований, а также осуществить влияние на НЗФ РФ с целью сохранения достигнутого перемирия", - отметили в ведомстве.

Боевики на Донбассе из минометов обстреляли Новолуганское

Напомним, что на протяжении прошлых суток, 27 сентября, вооруженные формирования России более 20 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил смертельное ранение.

Также РБК-Украина писало, что Россия поставляет вооруженным формированиям оккупированного Донбасса поврежденные боеприпасы. Отдельные партии артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации во время хранения.

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