На Донбасі зафіксовано майже 10 порушень тиші

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу підрозділів ООС немає

Від початку суботи, 28 вересня, російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, бойовики продовжують порушувати мінські домовленості та застосовують при обстрілах заборонене озброєння. Окупанти чотири рази застосовували міномети 82-го калібру при обстрілі Новолуганського.

Крім того, незаконні збройні формування з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння обстрілювали позиції українських військових в районі населених пунктів Мар'їнка, Лебединське, Водяне та Павлопіль.

"За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих прицільних обстрілів немає", - додали у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 28 вересня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 вересня позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Новолуганського потрапили під мінометний обстріл російських найманців. Бойовики випустили 4 міни по укранським військовим. Факти порушення мінських угод були задокументовані та передані спостерігачам ОБСЄ.

Додамо, у Міністерстві внутрішніх справ розповіли деталі загибелі українського військового на Донбасі у суботу, 27 вересня. За даними відомства, 38-річний старший лейтенант Олександр Марків загинув від кульового поранення в обличчя.