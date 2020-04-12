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На Донбассе зафиксированы 2 обстрела, в рядах ООС есть потери

Новости » Происшествия     12.04.2020 - 18:18
На Донбассе зафиксированы 2 обстрела, в рядах ООС есть потери
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Один украинский военный погиб, еще один был ранен

С начала 12 марта пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня под вражеский обстрел попали позиции украинских подразделений вблизи Крымского и Тарамчука. Боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один защитник погиб. Подразделения Объединенных сил дали ответ из имеющихся огневых средств.

"Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", - заявили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные силы пытаются дискредитировать украинских военнослужащих. Оккупанты распространяют неправдивую информацию о причастности Объединенных сил к гибели мирных жителей на Донбассе. Также наемники препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ.

Также РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки в зоне проведения ООС на Донбассе ранения получили трое украинских военных. Обстрелы зафиксированы неподалеку Славного, Широкино и Песков.

Боевики дискредитируют ВСУ и ограничивают передвижения ОБСЕ На Донбассе обстреляли позиции ООС, погиб украинский боец
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