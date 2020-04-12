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На Донбассе в субботу ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия     12.04.2020 - 07:25
На Донбассе в субботу ранены трое украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Всего зафиксировано 8 обстрелов

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреляли позиции Объедененных сил, ранения получили трое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы неподалеку Славного, Широкиного и Песков.

Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера нарушали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". В общем там противник осуществил пять обстрелов - вблизи Новотошковского и Новозвановки.

По данным разведки, 11 апреля украинские военные ответным огнем ранили семь наемников Российской Федерации.

"Сегодня ночью сразу после полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции вблизи села Тарамчук на Приазовье. Огнем в ответ Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что на Донбассе, в течение 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один военнослужащий.

На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатомета, есть раненый Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных вблизи Новотошковского
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