На Донбасі зафіксовано 2 обстріли, в лавах ООС є втрати

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Один український військовий загинув, ще один був поранений

З початку 12 березня проросійські бойовики на Донбасі двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні під ворожий обстріл потрапили позиції українських підрозділів поблизу Кримського та Тарамчука. Бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети та кулемети великого калібру.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один захисник загинув. Підрозділи Об'єднаних сил дали відповідь з наявних вогневих засобів.

"Злочинні дії російських найманців не залишились безкарними - з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються", - заявили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні сили намагаються дискредитувати українських військовослужбовців. Окупанти поширюють неправдиву інформацію про причетність Об'єднаних сил до загибелі мирним жителів на Донбасі. Також найманці перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ.

Також РБК-Україна писало, що минулої доби в зоні проведення ООС на Донбасі поранення отримали троє українських військових. Обстріли зафіксовані неподалік Славного, Широкиного та Пісків.