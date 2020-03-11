На Донбасі не було зафіксовано жодного обстрілу

Втрат серед українських військових немає
На Донбасі з початку поточної доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації не здійснили жодного обстрілу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.
При цьому наголошується, що також не було втрат серед військових.
"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації режим припинення вогню не порушували. Втрат серед українських військовослужбовців немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 березня в районі ООС бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу і попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку, загинули троє українських військових, ще дев'ять отримали поранення.
Крім того, 10 березня бойовики вели обстріл по українському військовому автомобілю, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу.
Додамо, що 9 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав бойове поранення.