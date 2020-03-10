ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики применили запрещены минометы, один украинский военный ранен

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 07:34
На Донбассе боевики применили запрещены минометы, один украинский военный ранен
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы

На Донбассе, 9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с беспилотника боевики сбросили ВОГ-17;
  • дважды неподалеку от Авдеевки - вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки "Север":

  • рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм боевики выпустили 5 мин;
  • вблизи Зайцево - из 82-мм миномета - 4 мины;
  • неподалеку от Водяного - из миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;
  • в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаское и Травневое стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, осуществил обстрел санитарного автомобиля. Затем с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, имеющего маркировочные эмблемы Красного креста", - говорится в сообщении штаба ООС.

В результате обстрелов 9 марта один украинский защитник получил боевое поражение.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Напомним, на Донбассе 8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Донбассе украинский военный получил боевое поражение Суд в Гааге по MH17: следствие назвало возможную цель боевиков
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь