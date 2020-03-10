На Донбассе боевики применили запрещены минометы, один украинский военный ранен

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы

На Донбассе, 9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с беспилотника боевики сбросили ВОГ-17;

дважды неподалеку от Авдеевки - вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки "Север":

рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм боевики выпустили 5 мин;

вблизи Зайцево - из 82-мм миномета - 4 мины;

неподалеку от Водяного - из миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаское и Травневое стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, осуществил обстрел санитарного автомобиля. Затем с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, имеющего маркировочные эмблемы Красного креста", - говорится в сообщении штаба ООС.

В результате обстрелов 9 марта один украинский защитник получил боевое поражение.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Напомним, на Донбассе 8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.