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Боевики обстреляли позиции ООС возле Песков

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 13:51
Боевики обстреляли позиции ООС возле Песков
Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Потерь среди украинских военных нет

От начала суток на Донбассе зафиксировано пять прицельных обстрелов боевиков украинских позиций. Однако потерь в рядах Объединенных сил от начала суток нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, с 5:00 до 6:00 утра оккупанты выпустили 4 мины 120-го калибра по позициям украинских войск оборудованных в районе населенного пункта Пески. Кроме того, боевики возле Марьинки вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вместе с тем, вблизи Павлополя по опорных пунктах подразделений Объединенных сил оккупационные формирования открывали огонь дважды. Так, они обстреливали позиции ООС после 7:00 из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия со стороны Верхнешироковского, а после 9-ти часов со стороны Украинского из вооружения боевой машины пехоты и пулемета.

Также после 11:00 часов провокацию с использованием крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия боевики совершили недалеко от Богдановки.

Как отмечается, потерь в рядах Объединенных сил от начала суток нет.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что боевики ведут огонь по позициям украинских военных из жилых кварталов населенных пунктов.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
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