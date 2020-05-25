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На Донбассе ликвидированы двое боевиков, еще двое ранены

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 07:41
На Донбассе ликвидированы двое боевиков, еще двое ранены
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупационные войска провели за сутки 12 обстрелов

Ситуация на Донбассе за прошедшие сутки, 24 мая, была напряженная, боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Украинские войска в районе операции Объединенных сил были вынуждены отвечать на огонь противника, что привело к потерям в рядах боевиков.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Были применены артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил... По данным разведки, 24 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и, по меньшей мере, двух ранили", - отметили в штабе.

Обстрелы велись с окраины Каменки по направлению оккупированной Васильевки. Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, обстрелы зафиксировані также у Красногоровки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки.

Недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин. Возле Орехового зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. А неподалеку Новолуганского боевики выпустили 30 снарядов со ствольной артиллерии и 26 минометных боеприпасов.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - заявили в штабе.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования открывали огонь неподалеку населенного пункта Пески и возле Марьинки. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, 24 мая боевики обстреляли дачные здания в селе Каменка Донецкой области, зруйновавши два дома.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ДонбассобстрелООС
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