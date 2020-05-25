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Бойовики обстріляли позиції ООС біля Пісків

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 13:51
Бойовики обстріляли позиції ООС біля Пісків
Фото: український військовий (РБК-Україна)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби на Донбасі обліковано п'ять прицільних обстрілів бойовиків українських позицій. Однак втрат у лавах Об’єднаних сил від початку доби немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, з 5:00 до 6:00 ранку окупанти випустили 4 міни 120-го калібру по позиціях українських військ обладнаних в районі населеного пункту Піски. Крім того, бойовики біля Мар’їнки вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Разом з тим, поблизу Павлополя по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил окупаційні формування відкривали вогонь двічі. Так, вони обстрілювали позиції ООС після 7:00 з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї з боку Верхньошироківського, а після 9-ї години з боку Українського з озброєння бойової машини піхоти і кулемету.

Також після 11:00 години провокацію з використанням великокаліберного кулемета та стрілецької зброї бойовики здійснили неподалік Богданівки.

Як зазначається, втрат у лавах Об’єднаних сил від початку доби немає.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Також повідомлялось, що бойовики ведуть вогонь по позиціях українських військових з житлових кварталів населених пунктів.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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